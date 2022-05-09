Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler doları diğer ülke paraları karşısında daha güçlü konuma getirdi.

Küresel ekonomide, enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de koronavirüs salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

Dolarda Fed etkisi

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.

Tartışmalar karşısında banka yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar gelirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Dolarda kademeli yükseliş hız kazandı

Küresel çapta dolar talebinin artması ile ABD'nin en önemli ticaret ortaklarının para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanılan dolar endeksi salgın sürecindeki kayıplarını hızla telafi etti.

Dolar endeksi, ultra gevşek para politikalarının devreye alınmasının ardından 2020'de yüzde 6,7'lik kayıpla 90 kritik eşiğinin altını görmüş, geçen yılın ikinci yarısından itibaren ise küresel çapta ortaya çıkan tedarik zinciri problemleri ile kademeli yükselişe geçmişti.

Endeks 20 yılın zirvesinde

Bu adımlarla nisanda yüzde 4,9 artarak 103,9 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, bugün 104,2'ye ulaşarak 20 yılın zirvesindeki seyrine devam etti.

Euro ve yende kayıplar sürüyor

Küresel çapta devam eden jeopolitik riskler ve salgın endişeleri, tarihi seviyelerde seyreden enflasyona rağmen Avrupalı ülkelerin destekleyici para politikalarından geri dönme konusunda ikilemde kalmasına neden oldu. Bu durum, normalleşme adımları ile güçlenen dolar karşısında euronun değerinin daha da zayıflamasını beraberinde getirdi.

Euro/dolar paritesi 1,05 seviyesinde

Euro/dolar paritesi nisanda 1,0471 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 1,05 seviyelerinde dengelendi. Halihazırda paritenin 5 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam ettiği görülüyor.

Dolar/yen paritesi yukarı yönlü hareketine devam ederek bugün 131,3 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Paritedeki son yükseliş ile yenin dolar karşısındaki değer kaybı yıl başından bu yana yüzde 14'ü buldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2261

Dolar endeksinin hesaplanmasında ağırlığı alınan diğer para birimlerinin performansına bakıldığında, sterlin/dolar paritesi 1,2261 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar/İsviçre frangı paritesi de nisan ayındaki yüzde 5,5'lik artışın ardından mayısta da yükselişini sürdürdü ve 0,9946 ile 2,5 yılın zirvesine çıktı.

Dolar/İsveç kronu paritesi 10,0560

Dolar/Kanada doları paritesi 1,2951 ile 6 ayın ve dolar/İsveç kronu paritesi 10,0560 ile 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yıl başından bu yana bakıldığında dolar karşısında euronun yüzde 9,8, sterlinin yüzde 9,2, İsviçre frangının yüzde 8,9, Kanada dolarının yüzde 2,9 ve İsveç kronunun yüzde 5,9 değer kaybettiği görüldü.