Dolar endeksi 20 yılın zirvesinin üzerine çıktı

Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerine çıktı.

Dünyada merkez bankalarının şahin tutumları faiz artışını beraberinde getirirken dolar endeksi de yükselmeye devam etti.

Dolar endeksi, 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesinin üzerinde

Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerini gördü.

Resesyon endişeleri derinleşince dolar talebi arttı

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden oluyor.

Dolar endeksi, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 112,0500 seviyesinde seyrediyor.

AA'nın haberine göre, dolar endeksi haftalık bazda ise yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Sterlin/dolar paritesi 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesinde

Artan küresel dolar talebi ile euro/dolar paritesi de 0,9751 ile 20 yılın, sterlin/dolar paritesi de 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/Japon yeni paritesi ise dün Japon hükümeti ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz piyasasına müdahalesi sonrası 140 seviyesine kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve tekrar yükselişe geçti. Parite bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 142,8 seviyesinde dengelendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açılış konuşması önem kazandı

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını belirtti.

Avrupa'dan daralma verileri geldi

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere'de imalat sanayi PMI 50'nin altında kalarak ekonomide daralmanın sürdüğüne işaret etti.