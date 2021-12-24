Dolar endeksi, eylül başından bu yana en kötü haftasını yaşadı

Dolar endeksi, eylül başından bu yana en kötü haftasını yaşadı

Asya borsaları çoğunlukla yükseldi ve güvenli liman olarak görülen dolar, Omicron varyantının küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemeyeceğine dair işaretlerin gelmesiyle geri adım attı.

Aysa piyasalarında, dolar, eylül ayından bu yana görülen en kötü haftasına hazırlanırken, Bitcoin'den Avustralya dolarına diğer riskli varlıklar, yeni koronavirüs varyantının ciddiyetine ilişkin endişelerin azalmasından destek bularak son günlerdeki kazanımlarını korudu.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi S&P 500 endeksinin rekor seviyeden kapanmasının ardından yüzde 0,1 yükseldi.

Öte yandan bazı piyasalar, Omicron'un yayılmasını kontrol altına almak için uygulamaya başlanan daha sıkı önlemlerle geriledi. Çin lokomotif endeksi, kuzeybatıdaki Xi'an şehrinde vaka sayısının artmasının ardından 13 milyon sakininin karantinaya alınmasından bir gün sonra yüzde 0,32 düştü.

DOLAR ENDEKSİ KAYBETTİ

Döviz piyasalarında dolar endeksi 96.067 seviyesini kaydetti. Endeks, gün içinde az değişim gösterse de Cuma gününün kapanışından bu yana yüzde 0,6 düştü. Bu hafta endeksin eylül başından bu yana görülen en kötü haftası oldu.

ABD'nin on yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün kapanışta 1.4926 seviyesini kaydetti ve seansın başında yatırımcıların artan risk iştahına paralel olarak devlet tahvili bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1,5010'a dokundu.