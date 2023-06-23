Dolar, euro, sterlin... Döviz yükselmeye devam ediyor Merkez Bankası'nın faiz artırımı hamlesinden sonra döviz rakamları yukarı yönlü hareketlendi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugüne kadar üretimi destekleyerek faizi düşürdü ya da sabit tutmuş. Dünkü toplantıda ise politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı.

Enflasyonla mücadele için atılan bu adım dövizde uzun zamandır baskılanan rakamların artmasına neden oldu.

Dün doların satış fiyatı 24,4090 lira, euronun satış fiyatı ise 26,7800 lira olmuştu.

Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 25,2150 liradan, euro ise 27,5660 liradan güne başladı.

Dolar 25,5038 lira

Serbest piyasada 25,2130 liradan alınan dolar 25,5038 liradan satılıyor.

euronun satış fiyatı ise 27,7200 lira

27,5640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,7200 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 32,59 lirada.