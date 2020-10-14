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    Dolar güç kazanınca altın ve gümüşün fiyatı düştü

    ABD'de açıklanan ekonomik verilerinin yüksek çıkması ve koronavirüs için teşvik paketinin tekrar görüşülüyor olması piyasalarda iyimserliğe neden olarak, doları diğer paralar karşısında güçlendirdi.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 09:50
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    Dolar güç kazanınca altın ve gümüşün fiyatı düştü

    ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarının düşmesine neden oldu.

    YATIRIMCILAR İYİMSERLİĞE KAVUŞTU

    Bu gelişmenin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayınlanan aylık raporunda, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer alması da yatırımcılardaki iyimserliği destekledi.

    DOLAR BAŞTA EURO VE STERLİN OLMAK ÜZERE TÜM PARALAR KARŞISINDA GÜÇ KAZANDI

    Bu gelişmelerin etkisiyle dolar, başta euro ve sterlin olmak üzere hemen tüm paralar karşısında güç kazandı.

    Dolar güç kazanınca altın ve gümüşün fiyatı düştü #1

    ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞTÜ

    Bu gelişmelerin ışığında yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü "altın" değer kaybetti.

    Dolardaki bu kazanç ile birlikte spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 1,63 düşüşle 1,891.64 dolara, gümüşün fiyatı da yüzde 3,59 düşüşle 24.20 dolara geriledi.

    Ayrıca paladyumun ons fiyatı da yüzde 2,88 düşüşle 2,341.08 dolara ve platinin ons fiyatı da yüzde 0,81 düşüşle 871.51 dolara kadar indi.

    Dolar güç kazanınca altın ve gümüşün fiyatı düştü #2

    İÇ PİYASADA ÇEYREK ALTIN 790 LİRA

    İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 139 liraya kadar geriledi.

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