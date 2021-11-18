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    Dolar güne 10,8370 liradan başladı

    Merkez Bankası'nın faiz kararının bugün saat 14.00'da açıklanması öncesi gözler dövize çevrildi.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:30
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    Dolar güne 10,8370 liradan başladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceği beklentisi hakim.

    DOLAR 10,8370 LİRADAN, EURO 12,2750 LİRADAN SATIŞTA

    İstanbul Kapalıçarşı'da 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan, 12,2730 liradan alınan euro ise 12,2750 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 10,57 liradan, euro ise 11,96 liradan satılmıştı.

    Dolar/TL

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