Dolar hafta ortasına 14,4820 liradan başladı

İstanbul serbest piyasada dolar bugün 14,4820 liradan, euro ise 16,3260 liradan güne başlangıç yaptı.

Doların Türk Lirasına olan baskısı ve değer artışı, yatırımcılarla vatandaşın odağında bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) doların düşmesi için toplam 4 kez müdahalede bulundu.

Bugün ise serbest piyasada 14,4800 liradan alınan dolar 14,4820 liradan satılıyor. 16,3240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,3260 lira olarak belirlendi.

Sterlinin ise alış fiyatı 19,2280 ve satış fiyatı 19,2980 liradan işlem görüyor.

DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,4080 lira, euronun satış fiyatı ise 16,2830 lira olmuştu.

BANKALAR ARASI PİYASALARDA AÇILIŞ

Dolar/TL dün yüzde 4,1 artışla kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,4550 seviyesinde işlem görüyor.