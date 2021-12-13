Dolar haftaya 13,8430 liradan başladı

Serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında dolar 13,8430 liradan, euro ise 15,6410 liradan haftaya başlangıç yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvenin hemen altında.

İstanbul Kapalıçarşı’da 13,8410 liradan alınan dolar 13,8430 liradan, 15,6390 liradan alınan euro ise 15,6410 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 13,88 liradan, euro ise 15,68 liradan satılmıştı.

DÖVİZİN DÜNYADAKİ HAREKETLİLİĞİ

Dolar, Fed de dahil olmak üzere başlıca merkez bankalarının döviz piyasalarına yön vermesi beklenen toplantılarını gerçekleştirecekleri haftaya sakin başlarken, sterlin Boris Johnson'ın yeni koronavirüs varyantına dair uyarıda bulunmasıyla hafif geriledi.

Dolar endeksi fazla değişim göstermeyerek 96.091 seviyesini kaydetti. Endeks, Omicron varyantı kaynaklı vakalar yayılmadan önce kasım ayının ortalarında 96.938 seviyesini kaydetmişti. Euro 1.1316 dolara yükselirken, yen dolar karşısında hafif gerileyerek 113.51'e geriledi.

STERLİN DOLARA KARŞI DEĞER KAYBETTİ

Sterlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün İngiltere'nin yeni koronavirüs varyantı Omicron kaynaklı "yeni vaka dalgası" ile karşı karşıya olduğunu ve iki doz aşının varyanttan korunmak için yeterli olmayacağını söylemesinin ardından yüzde 0,1 düşerek 1.3257 dolara geriledi.

Omicron varyantı ile ilgili gelişmelerin yanı sıra, bu hafta gerçekleşecek merkez bankası toplantılarının da döviz piyasalarına yön vermesi bekleniyor. Bu toplantılardan en önemlisi olarak görülen Fed'in iki gün sürecek olan toplantısı, çarşamba günü bitecek.

Yatırımcılar, Fed'in tahvil alımlarının durdurulması programını öne çekeceğini ve gelecek yıla kadar en az bir faiz artırımına açık kapı bırakacağını bekliyor.

Euro/dolar : -0.14 yüzde 1.1295

Dolar/TL : -0.24 yüzde 13.8555

Dolar endeksi : +0.09 yüzde 96.187