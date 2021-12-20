Dolar kurunda sert düşüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarının ardından dolar adeta çakıldı.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla dolar, Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen, tarihi zirvesini görerek 18 liraya kadar yükselmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DOLARI DÜŞÜRDÜ

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

13 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve 13 liranın altını gördü.

Bu ani düşüş, grafiklere böyle yansıdı: