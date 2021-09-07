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- Dolar OVP'den sonra kritik seviyenin altında
Dolar OVP'den sonra kritik seviyenin altında
Dolar, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık öngörü ve hedeflerini ortaya koyduğu Orta Vadeli Program'ı açıklamasının ardından ve dünyadaki gelişmelerin ışığında eşik değerin altında kaldı.
- AA
- 07.09.2021 - 10:00
- Güncelleme : 07.09.2021 - 10:19
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gelecek 3 yıla ilişkin hedef politikalarla yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program (OVP), açıklanmasının ardından piyasalara güven verdi.
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan OVP açıklandıktan sonra Dolar/TL paritesinde Türk Lirası lehine hareketlenme yaşanıyor.
DOLAR, 8.30 LİRANIN ALTINDA KALDI
Programda yapılan revizyonlar sonrası dolar kuru 8.30 lira seviyesinin altına kaldı.
DOLAR, KÜRESEL VERİLERDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ
Dolardaki düşüş, aynı zamanda dünyada beklentileri karşılanamayan istihdam verileri ve enflasyon baskısından da kaynaklandı.
DOLAR/TL PARİTESİ 8,28
Dolar/TL paritesi, dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8.28 seviyelerinde bulunuyor.