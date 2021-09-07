Euro
9.864
0.29%
Dolar
8.3109
0.42%
Altın
484.88
-0.12%
Borsa
1.472
-0.17%
Bitcoin
429.949
1.29%
EXEN Coin
25.00
-0.15%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Dolar OVP'den sonra kritik seviyenin altında

    Dolar, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık öngörü ve hedeflerini ortaya koyduğu Orta Vadeli Program'ı açıklamasının ardından ve dünyadaki gelişmelerin ışığında eşik değerin altında kaldı.
    • AA
    • 07.09.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dolar OVP'den sonra kritik seviyenin altında

    Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gelecek 3 yıla ilişkin hedef politikalarla yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program (OVP), açıklanmasının ardından piyasalara güven verdi.

    Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan OVP açıklandıktan sonra Dolar/TL paritesinde Türk Lirası lehine hareketlenme yaşanıyor.

    DOLAR, 8.30 LİRANIN ALTINDA KALDI

    Programda yapılan revizyonlar sonrası dolar kuru 8.30 lira seviyesinin altına kaldı.

    DOLAR, KÜRESEL VERİLERDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

    Dolardaki düşüş, aynı zamanda dünyada beklentileri karşılanamayan istihdam verileri ve enflasyon baskısından da kaynaklandı.

    Dolar/TL

    DOLAR/TL PARİTESİ 8,28

    Dolar/TL paritesi, dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8.28 seviyelerinde bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir