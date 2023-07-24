Dolar ve altında kritik hafta: Fed faiz kararını açıklayacak Fed ve ECB başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz kararlarını açıklamak için bu hafta toplanacak.

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Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilmiş durumda...

Fed'in kararı altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak.

Fed politika yapıcıları bu hafta faizleri son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor, Fed'in faizleri 25 baz puan daha artırarak son 16 ayda 11'inci artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmesi bekleniyor.

Haziranda faiz artışını 15 ay sonra ilk kez pas geçen Fed, faiz kararını 26 Temmuz akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak.

Piyasalar daha fazla faiz artırımının olası olup olmadığı veya bankaların uzun bir ara vermeyi planlayıp planlamadıkları konusundaki sinyallere odaklanacak.

Uzmanlara göre Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu önlemek için gerekirse yeniden faiz artışı yapma seçeneğini açık tutmak isteyebilir.

Altında baskı oluşabilir

Dünya genelinde makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor.

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve kripto paralar üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak bu varlıkların önü açılabilir.

"Fed üyeleri şahin tavrını koruyabilir"

NTV'nin aktardığına göre küresel varlık yönetim şirketi ING Financial Markets LLC'nin uluslararası baş ekonomisti James Knightley, "ABD'de enflasyon yavaşlıyor ancak Fed için yeterince hızlı değil. İş piyasası sağlam kalırken yetkililer işi şansa bırakmak istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'in baş ekonomisti Anna Wong ise "Haziran ortasındaki toplantıdan bu yana gelen karışık ekonomik veriler temmuz toplantısındaki artışın son olup olmayacağına dair iç tartışmayı artırdı. Pek çok Fed üyesinin bu yıl bir faiz artırımı daha beklediğine inanıyoruz. Ancak haziranda gelen zayıf enflasyon verileri inançları zayıflatmış olabilir" yorumunu yaptı.

"Son faiz artışı olabilir"

Moody's Analytics'in başekonomisti Mark Zandi, ülkedeki enflasyonun son birkaç yıldır yüksek olduğunu ve hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun ılımlı bir şekilde aşağı gelmesi konusunda umutluyum" dedi ve gelecek yıl bu aylarda enflasyonun kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.

Powell'ın son toplantıda açık bir şekilde Fed'in bir 25 baz puan daha faiz artışına gidebileceği sinyalini verdiğini vurgulayan Zandi, Fed'in 26 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini düşündüğünü belirtti.

"Piyasalar Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamış gibi duruyor" diyen Zandi, Fed'in temmuz toplantısı sonrası daha fazla faiz artırmasına gerek kalmayacağını da sözlerine ekledi.