Dolar ve Euro kaç lira? 3 Ekim 2022 güncel döviz kuru..

3 Ekim 2022 güncel döviz kurları vatandaşlar tarafından merak uyandırdı.İşte bugünün Dolar ve Euro fiyatları..

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı, dolar ve euro bugün kaç tl gibi sorular haftanın ilk günü sıklıkla aranmaya başladı.

Ekonomiyi yakından takip edenler güncel döviz kurlarını merak ediyor.Dolar geçtiğimiz hafta 18,56 TL'yi görerek tarihi zirvesini görmüştü.

Euro ise geçtiğimiz cuma başladığı yükselişine haftanın ilk günündede devam ediyor.

Peki dövizi bulunan vatandaşlar veya parasına dolar ve euro almak isteyen yatırımcıların merakla araştırdığı 3 Ekim güncel döviz kurlarında son durum ne?

İşte haftanın ilk günü Dolar ve Euro fiyatları..

Dolar

Alış: 18,5540

Satış: 18,5621

Euro

Alış: 18,1923

Satış: 18,2158