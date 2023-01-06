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- Dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz kapanış fiyatları
Dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz kapanış fiyatları
Yılın ilk haftasını dolar 18,76 TL, euro ise 19,77 TL seviyesinden kapattı.
- 06.01.2023 - 17:59
- Güncelleme : 06.01.2023 - 18:09
Tüketici enflasyon verileri ve Borsa İstanbul’da yaşanan değer kayıplarının sürüklediği döviz kurları, yılın ilk haftasında hareketli bir seyir izledi.
Dolar kuru, perşembe günü tarihi seviyesini test etti
Haftanın ilk gününe 18,70 TL’den başlayan dolar, perşembe günü 18,78 TL ile tarihi zirvesini gördü. Dolar kuru, haftayı 18,76 TL seviyesinden kapattı.
Haftanın ilk gününe 18,70 TL’den başlayan doların son işlem gününde fiyatı 18,76’ TL’ye yükseldi.
Euro, haftayı 19,77 TL’den kapattı
Anka'nın haberine göre, euro haftanın ilk günü 20 TL seviyesini aşarak 20,01 TL seviyesine gelmişti. Euro kuru da haftanın son işlem gününde 19,77 TL’den işlem gördü.