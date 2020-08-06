Döviz piyasasında son durum

Türk Lirası 1 günde yüzde 3 değer kaybederken, Amerikan doları 7,26 TL’den, euro 8,66 TL'den işlem görüyor.

Piyasalarda tarihi dalgalanmalar yaşanmaya başladı.

Dolar 7,27 seviyesine, euro ise 8,61 seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürdü. Gram altının fiyatı 478 liraya çıktı.

Türk Lirası bugün yüzde 3 değer kaybederken, yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 19 değer kaybetmiş oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ ABD-ÇİN GERİLİMİ

Anadolu Ajansı'ndan Burhan Sansarlıoğlu'nun haberine göre; altın fiyatlarındaki yükselişin neden Amerika ile Çin arasındaki gerilim.

Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 10.30 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

BAŞLANGIÇ FİYATI

Serbest piyasada dolar 7,06 liradan, euro ise 8,39 liradan güne başlamıştı.