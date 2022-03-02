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Doları vurabilir! FED faizi kararı ne olacak? Artış sinyali geldi...

Doları vurabilir! FED faizi kararı ne olacak? Artış sinyali geldi...

Mart ayında toplanacak olan ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. Doları da etkileyecek olan FED faizi artacak mı, düşecek mi? İşte FED Başkanı Powell'den son açıklamalar...