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- Doları vurabilir! FED faizi kararı ne olacak? Artış sinyali geldi...
Doları vurabilir! FED faizi kararı ne olacak? Artış sinyali geldi...
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 16:57
- Güncelleme : 02.03.2022 - 17:02
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ekonomik açıdan da ağır yükler ortaya çıkartıyor.
Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.
FED üyeleri, yılın ikinci toplantısında faiz kararı için bir araya gelecek. FED'in faiz kararının ne olacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
Faiz yükselecek mi, düşecek mi sorusu akıllarda yer alırken, Fed Başkanı Jerome Powell kritik bir açıklama yaptı.
Peki şubat ayı FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar..
FED ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?
Senenin ikinci toplantı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak.
FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
FED FAİZ - DOLAR ETKİSİ
Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek.
ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak.
Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını yukarı çekebilir.