Dolarla birlikte artıyor! Altının gram fiyatı 1.489 lira seviyesinde
AA

Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının değeri dolar artınca yükselmesine devam etti.

Altının gram fiyatı 1.489 lira seviyesinden işlem görüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı, 1.958 dolardan alıcı buluyor.

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasadaki fiyatları şöyle:

Altın fiyatları

Gram altın: 1.489 lira

Çeyrek altın: 2 bin 461 lira

Cumhuriyet altını: 10 bin 30 lira

Tam altın: 9 bin 847 lira

Yarım altın: 4 bin 923 lira

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.