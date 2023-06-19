Dolarla birlikte artıyor! Altının gram fiyatı 1.489 lira seviyesinde

AA
Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının değeri dolar artınca yükselmesine devam etti.
Altının gram fiyatı 1.489 lira seviyesinden işlem görüyor
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı, 1.958 dolardan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasadaki altın fiyatları şöyle:
Altın fiyatları
Gram altın: 1.489 lira
Çeyrek altın: 2 bin 461 lira
Cumhuriyet altını: 10 bin 30 lira
Tam altın: 9 bin 847 lira
Yarım altın: 4 bin 923 lira
Destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.