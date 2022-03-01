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    Dolar/TL 13,90 seviyelerinde işlem görüyor

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler doların üzerine yoğunlaştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,90 seviyelerinde işlem görüyor.
    • AA
    • 01.03.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:09
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    Dolar/TL 13,90 seviyelerinde işlem görüyor

    Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,8415'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,9040 seviyesinde işlem görüyor.

    1 EURO 15,5970 LİRA

    Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,15 artışla 15,5970'ten, sterlin/TL yüzde 0,40 yükselişle 18,6570'ten satılıyor.

    DOLAR ENDEKSİ YATAY SEVİYEDE

    Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.
    Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

    dolar


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