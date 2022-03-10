Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Dolar/TL dengesini de etkiledi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 14,6551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,7320 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN YÜKSELDİ

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,46 artışla 16,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,54 yükselişle 19,4250'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYRİNDE

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, dün Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin güçlenebileceği beklentisiyle düşüşe geçti. Dün yüzde 1,1 azalışla 98'e gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

EURO /DOLAR PARİTESİ 1,1070

Euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.