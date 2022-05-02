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- Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor
- 02.05.2022 - 14:12
Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışı döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürüken Türkiye'de Türk Lirası'nın değer kaybetmemesi için direnç sergileniyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 14,85'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,87 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 azalışla 15,65'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,65'ten satılıyor.
Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,3'te dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1,0550 seviyesinden işlem görüyor.
Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gidecek olması piyasaları belirliyor
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü politika faizi kararı öncesinde doların yeni haftaya diğer para birimleri karşısında değer kazancıyla başladığını belirterek, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.
Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, söz konusu değerlendirmelerin döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.