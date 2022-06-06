Dolar/TL 16,58 seviyesinde

Fiyatlamaları yakından ilgilendiren dolar kuru, psikolojik eşiği geçtikten sonra çıktığı seviyede yatay hareket ediyor.

Dolar endeksi, istihdam ve PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle arttı. Doların seyri için bu hafta açıklanacak iki veri çok önemli olacak. Yatırımcılar, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ile ECB'nin perşembe açıklayacak para politikası kararını izleyecek

Dolar/TL, 16,58

AA'nın haberine göre, cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,30 altında 16,4176'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün euro/TL yüzde 0,7 yükselişle 17,8170'ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 20,8300'ten satılıyor.

Enflasyon endişeleri varlık fiyatları yönü üzerinde etkin

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından artan risk iştahının dolar endeksini baskıladığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Dolar/TL destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,7'nin destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.