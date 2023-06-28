28 Haziran döviz fiyatları! Dolar 26,06 lira Tüm piyasalar kapalı da olsa bir yandan doların seyrini takip ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0580 seviyelerinden işlem görüyor.

AA TL'nin dolar karşısındaki değerini korumak için atılan adımlarla uzun süre yatay seyir izleyen dolar/TL son iki haftada yükseliş seyrine girdi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 26,0194'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 26,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 28,5370'ten satılıyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,1210'dan işlem görüyor. Dün dolar endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 102,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,6 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi 1,0950 Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde bulunuyor. Doları etkileyen etmenler Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi. Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ediyor. Dolar endeksinde deztek ve direnç konumu, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.