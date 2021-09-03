Dolar/TL enflasyon verisinin ardından yükselişe geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinden işlem görüyordu. TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verisini ardından 8,34'ün de üzerine çıktı.

Ağustos ayının ikinci haftasından bu yana düşüş trendinde bulunan dolar/TL, dün 8,2625 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,2778'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi güne yükselişle başlarken, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 8,3110'dan işlem gördü.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,8680'den, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 11,4910'dan alıcı buldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, yurt içi piyasalarda bu haftanın en kritik verisi olan enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi ve politika faizini aştı. Yüzde 19,25'e çıkan yıllık enflasyonun yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı.

ENFLASYON SONRASI DOLAR/TL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Enflasyonun beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun politika faizini aşmasıyla birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenme oldu.

DOLAR/TL, ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN 8,34'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar/TL, enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından 8.312,3 lira ile başladığı tabloda 8,34'ün de üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de 9,85'ten 9,92'ye tırmandı.