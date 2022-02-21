Dolar/TL için jeopolitik endişeler takip ediliyor

Dolar/TL için jeopolitik endişeler takip ediliyor

Piyasalarda artık enflasyonun seyri, döviz talebine yönelik gelişmeler ve Türkiye'nin başlıca turizm ve ticaret ortaklarından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim izleniyor.

Dolar/TL yaklaşık iki aydır 13,5 etrafında oldukça dar banda sıkışan seyrine, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini faizi sabit bırakma kararının ardından devam etti.

Bugün açıklanacak veriler arasında saat 11.00'de ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve 17.30'da merkezi yönetim borç stoku bulunuyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

TCMB, aldığı çeşitli önlemlerle geçen ay tarihi dip seviyeleri gören döviz rezervlerini güçlendirmeye çalışırken, yurt dışında yerleşik vatandaşların dövizlerini kredi korumalı mevduat sistemine dahil etmesine imkan veren düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Buna göre yurt dışında yerleşik vatandaşların sahip oldukları, belirli kriterleri karşılayan şirketler, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) kapsamına alındı.

NET ULUSLARARASI DÖVİZ REZERVLERİ TOPARLANMAYA BAŞLADI

Verilere göre TCMB'nin Aralık ayındaki doğrudan döviz müdahaleleri ve BOTAŞ başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışları ile ocak ayında yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine inen net uluslararası rezervleri, yabancı ülkelerden swap hatlarının devreye girmesi ve döviz kazandırıcı önlemlerin ardından toparlanmaya başladı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİK GÜNDEMDE

Küresel piyasalar, Fed'in faizleri beklendiği kadar hızlı yükseltmeyeceği yönünde işaretlere karşın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı ile dalgalı bir seyir izliyor.

Dolar/TL bu sabah 08.53 itibarıyla 13,6050/13,6100 düzeyinden işlem görürken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma günü 532/538 baz puandan kapandı. CDS'ler 20 Aralık'ta 613 bp ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra kısmen geriledi.