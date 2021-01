Domates ihracatımız 2020'de 313.4 milyon dolara yükseldi

Koronavirüs şartlarına rağmen Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirdiği domates ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 313 milyon 405 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl domates ihracatımız ve geliri bir yıl önceye göre artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) verilerine göre, 2020 yılında, en büyük pazar olan Rusya'nın Türkiye'den aldığı domates kotasını düşük tutmasına rağmen bu üründe bir önceki senenin ihracat rakamları aşıldı.

Romanya, Ukrayna, Belarus, Suriye, Almanya ve Polonya gibi farklı ülkelere yönelen ihracatçılar, 51 ülkeye domates satarak 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti.

EN ÇOK RUSYA’YA İHRACAT YAPILDI

Geçen yıl en çok domates ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla Rusya oldu. Romanya ise bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Romanya'ya 2019'da 36 milyon 392 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken 2020 yılında bu rakam yüzde 38 artışla 50 milyon 332 bin dolara yükseldi. İhracatta ikinci sırada yer alan Romanya'yı 36 milyon 563 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 818 bin dolarla Bulgaristan izledi.

"PANDEMİYE RAĞMEN BAŞARILI BİR YIL GEÇİRDİK"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, 2020'deki domates üretiminin bir önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu, yüksek rekolte elde edildiğini belirtti.

Kısıtlamaların uygulandığı salgın ortamında tarım çalışanlarının çok büyük fedakarlık yaparak üretimlerini sürdürdüklerini aktaran Yanmaz, böyle bir döneme rağmen ihracat noktasında yüzde 3'lük bir artışın sevindirici olduğunu ifade etti.

AVRUPA DURDU, TÜRKİYE ÜRETİME DEVAM ETTİ

Yanmaz, salgının ihracat akışını da zorlaştırdığını anlatarak şöyle konuştu:

"Tüm dünya pandemi nedeniyle içeriye kapanmışken, Avrupa seralarda çalışacak işçi bulamazken Türkiye üretimine devam etti. Tarım çalışanlarımızın fedakarca çalışması sonrası ürettiğimiz domateslerin 51 ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. Rusya'nın belirlediği domates kotasını aştık, ihracatçımız durmadı farklı ülkelere yöneldi ve geçen seneki rakamları aştık. Pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapılarını kapatması nedeniyle ihracatta zorlukla karşılaştık, yoksa bu rakamlar daha da yukarıya çıkabilirdi." dedi.

"PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİMDEN VAZGEÇMEDİK"

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç da 2020 yılında bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Ürettikleri domatesleri Almanya, Romanya, Rusya ve Suriye'ye gönderdiklerini aktaran Kılıç, "Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdik. Pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedik, her gün seramızdaydık. Bu yıl inşallah pandemi bir an önce biter ve ürünlerimizi her yere rahatlıkla gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.