Donald Trump ile Kamala Harris'in ekonomiye bakış açısı farklı

AA & Ensonhaber

ABD'de bugün gerçekleştirilecek 60. başkanlık seçimleri öncesinde küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor.

ABD'de seçim yarışına giren Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'tan hangisinin ipi göğüsleyeceğini yatırımcılar da ilgi ile takip ediyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip ediliyor.

OYLAR EŞİT

Son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken ülke geneli anketler, Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

HEDEF 270 DELEGEYE ULAŞMAK

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

TRUMP VERGİYİ ARTIRACAK

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.

Trump, tüm yabancı mallara ya yüzde 10 ya da yüzde 20 evrensel vergi getireceğini ifade etti.

Ayrıca Çin malları için hedeflenen yüzde 60'lık bir ithalat tarifesinin yanı sıra menşe ülkesi ne olursa olsun tüm ithal otomobiller için yüzde 100'lük bir tarife önerdiği biliniyor.

Analistler, Trump'ın kazanmasının ABD'de enflasyonu yükseltmesinden endişeleniyor.

Trump, kripto paralara sıcak baktığı için en fazla işlem gören para birimi Bitcoin'in de seçim sonuçlarından önemli derecede etkilenmesi bekleniyor.

Para birimi bugün 68 bin 585,3 dolardan işlem görüyor.

HARRIS VERGİYİ AZALTACAK

Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.