Dondurulmuş boğa spermasında ilk ihracat Azerbaycan'a Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde üretilen dondurulmuş boğa spermasının ilk ihracatı 7 bin 200 doz olarak Azerbaycan'a yapıldı.

DHA

Büyükbaş hayvancılıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TİGEM’e bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde, genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde ediliyor.

Özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan dondurulmuş spermalar kullanılarak et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Ülkede dondurulmuş boğa spermalarının yaklaşık yüzde 38’i Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde üretiliyor.

6,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretildi

Merkez, bu oran ile Türkiye’deki izinli laboratuvarlar arasında en yüksek paya sahip sperma laboratuvarı konumunda bulunuyor ve satış rakamı ile de liderliği elinde tutuyor.

Yılda 1 milyon doz sperma üretilen merkezde, bugüne kadar 6,5 milyon dozun üzerinde dondurulmuş boğa sperması üretildi.

Merkezden özel sektöre ise bugüne kadar yaklaşık 4,7 milyon doz sperma satışı gerçekleştirildi. 90 baş boğa barındırma kapasitesine sahip laboratuvarda, halihazırda 37 baş üstün vasıflı boğadan sperma üretiliyor.

Sperma Üretim Merkezi’nde 2022'de 916 bin doz dondurulmuş boğa sperması üretildi, 945 bin doz da satış yapıldı. Merkezdeki üstün vasıflı boğa sayısının artırılarak yıllık 1,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretilmesi hedefleniyor.

İlk ihracat Azerbaycan'a

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki Sperma Üretim Merkezi’nden ilk ihracat, haziran ayı içinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan ile yapılan sözleşme çerçevesinde 7 bin 200 doz dondurulmuş boğa sperması ihracatı yapıldı. Anlaşmaya göre bu rakam yıllık 30 bin dozu bulacak.

TAGEM bünyesindeki Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü Suni Tohumlama Laboratuvarında da yılda 200 bin doz kaliteli boğa sperması üretiliyor.

Üretilen spermalar düzenli olarak çıkarılan tur kamyonu ile Doğu Karadeniz-Doğu Anadolu; Batı Karadeniz-Marmara-Ege-İç Anadolu ile Akdeniz-Güneydoğu Anadolu turları olmak üzere 3 bölgede 58 il, 102 ilçeye hizmet veriyor. Merkezde 2022'de 250 bin 620 doz boğa sperması üretildi, 121 bin 684 doz satış yapıldı.