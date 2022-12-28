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    Dondurulmuş soğan ve patates ihracı kayda bağlandı

    Bazı ürünlerin ihracatı kayda bağlı değildi. Şimdi dondurulmuş gıdaların içinde iki ürün kayda tabi edildi.
    • 28.12.2022 - 08:47
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    Dondurulmuş soğan ve patates ihracı kayda bağlandı

    Dondurulmuş soğan ve patates ürünleri ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

    Artık bu ürünlerin ihracatı için ön izin alınması gerekiyor.

    İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı ve karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Lestedeki mallar için gümrük beyannamesi verilecek

    Reuuters'in haberine göre, listede bulunan mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınmasını müteakip kayda alınıyor. Dondurulmuş soğan ve patates ihracı kayda bağlandı #1


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