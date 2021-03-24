Döner sermaye ve özel hesap uygulamalarına disiplin düzenlemeleri

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının bütçeye alınmasına yönelik adımların tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Bütçeyi daha dengeli kullanmak adına döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarında köklü değişikliklere gidiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında, Meclis'in bütçe hakkının kapsamının genişletilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla 2 önemli politika değişikliğine gidiliyor.

Bütçe dışındaki döner sermaye işletmeleri ve özel hesap uygulamaları gözden geçirilerek; özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, ilgili kanuna uygun olmayanların 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiyesi gerçekleştirilecek.

VERİMLİ OLMAYAN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KAPATILACAK

Reformlar doğrultusunda da verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak ve diğerleri merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacak.

Bu doğrultuda döner sermayeler, 2022 yılından başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Buna ilişkin yasal düzenleme ve idari kararlar da bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

ÖZEL HESAPTAN HARCAMALAR ACİL VE ZORUNLU İSE YAPILABİLECEK

Özel hesap uygulamalarında ise bütçeden ayrılan bazı ödenekler özel bir hesapta toplanıyor ve bu para belirlenen amaç doğrultusunda harcanıyor. Bu uygulamalar da hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kademeli olarak kaldırılacak.

Bu kapsamda, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda 30 Haziran'a kadar düzenleme yapılması öngörülüyor.

Bütçe Kanunu'nda yer alan özel hesap uygulamalarından Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiye edilecek. Yine muhtelif kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından bu kanuna uymayanlar da 2022'den itibaren tasfiyeye tabi tutulacak.

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANINA GÖRE

Dün açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre de bu hedeflerin sorumlu ve ilgili kurumları; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, özel hesap uygulaması olan kamu idareleri ile döner sermaye işletmesi bulunan kurumlar olacak.

ÜLKEDE 46 ÖZEL HESAP VE 2 BİN 300 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ VAR

Türkiye'de şu anda 46 özel hesap yer alırken, ilgili kurumlar ve bakanlıkların 2 bin 300 civarında döner sermaye işletmesi bulunuyor. Bu döner sermayelerin bütçesi de 100 milyar lirayı aşıyor.