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    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye yolunda

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.03.2022 - 22:39
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    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye yolunda

    Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için karada ve denizde yeraltı kaynaklarını çıkarmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

    BAKAN DÖNMEZ DUYURDU

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

    Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye yolunda #1

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye yolunda #2

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye yolunda #3


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