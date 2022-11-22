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    Dört farklı senaryodaki asgari ücrette işveren maliyetleri

    Dört farklı senaryodaki asgari ücrette işveren maliyetleri

    Milyonlarca işçinin alacağı en düşük rakam olacak olan 2023 yılındaki asgari ücretin ne kadar olacağı hesaplanırken, bu rakamın farklı senaryolarda işverene getireceği maliyet de merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:14
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    Asgari ücret için Asgari Ücret Komisyonu 'nun ile toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. Ardından 8 ve 9 aralıkta ikinci ve üçüncü toplantılar gerçekleştirilerek 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına karar verilecek.

    Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık edeceği toplantılardan, verilen beyanlara göre çalışanın enflasyona ezdirilmeyecek bir sonuç çıkacak.

    Zam masasında işçileri Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işvereni ise TİSK temsil edecek
    2022 yılının ikinci yarısında asgari ücretin 5 lir 500,35 lira olduğu düşünüldüğünde asgari ücrete farklı zam oranlarında artışlarının yapılacağı dört farklı senaryo gündeme getiriliyor.

    Asgari ücrettin net maaşı işçileri ilgilendirirken işverenler de kendilerinin ödeyeceği brüt ücretin ne olacağını merakla bekliyor.

    Dört farklı senaryodaki asgari ücrette işveren maliyetleri #1

    Dört farklı senaryoda farklı asgari ücrette işveren maliyetleri

    Yüzde 24 zam yapıldığında

    Asgari ücret 6 bin 800 lira olursa;

    İşveren sigorta primi: 1.400 lira

    İşverene toplam maliyet: 9 bin 400 lira

    İşverenin maliyet artışı: 1.796,58 lira

    Yüzde 39 zam yapıldığında

    Asgari ücret 7 bin 650 lira olursa;

    İşveren sigorta primi: 1.575 lira

    İşverene toplam maliyet: 10 bin 575 lira

    İşverenin maliyet artışı: 2.971,58 lira

    Yüzde 47 zam yapıldığında

    Asgari ücret 8 bin 75 lira olursa;

    İşveren sigorta primi: 1.662,50 lira

    İşverene toplam maliyet: 11 bin 162,50 lira

    İşverenin maliyet artışı: 3.559,08 lira

    Yüzde 55 zam yapıldığında

    Asgari ücret 8 bin 500 lira olursa;

    İşveren sigorta primi: 1.750 lira

    işverene toplam maliyet: 11 bin 750 lira

    İşverenin maliyet artışı: 4.146,58 lira


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