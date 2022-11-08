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    Dosya sayısı artıkça icra dairesi kurulabilecek

    Dosya sayısı yıllık 100 binin üzerindeki illerde birden fazla icra dairesi kurulabilmesi karara bağlandı.
    • 08.11.2022 - 08:46
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    Dosya sayısı artıkça icra dairesi kurulabilecek

    İcra dairelerinde yığılma yaşanmaması için dosta sayısına bağlı olarak yeni icra dairelerinin açılması kararlaştırıldı.

    Yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra dairesi başkanlığı kurulabilecek.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında icra daireleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile çalışma esasları hakkında yönetmeliğinde yer aldı.

    İcra Daireleri Başkanlığının yetki çevresi, Başkanlığın teklifi ve Adalet Bakanı'nın onayıyla değiştirilebilecek.

    Dosya sayısı artıkça icra dairesi kurulabilecek #1

    Denetim şekli belirlendi

    Reuters'in haberine göre, icra ve iflâs daireleri adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları vasıtası ile denetime tabi tutulacak.


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