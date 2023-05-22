Döviz alım satım arasındaki fark kapanıyor Bankacılar seçim öncesi İstanbul Kapalıçarşı'da yüzde 10'a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın geçen hafta kapanmaya başladığını belirtiyor.

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Dolar/TL bu sabah 19.8250 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Haber yayına hazırlanırken ise 19,8276 liradan alınan dolar 19,8331 liradan satılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans başta olmak üzere bazı kredilerin kullanımına kısıtlama getirecek tahvil karşılığı ayırma gerektirecek adımlarını eleştirilerle birlikte geri çekerken bankacılar mevduat faizlerinin yüzde 40'a ulaştığını belirtiyor.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1,24 değer kaybetti.

Piyasalarda döviz talebini arttı.

Döviz alım satım arasındaki fark kapanıyor

Bankacılar seçim öncesi İstanbul Kapalıçarşı'da yüzde 10'a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın geçen hafta kapanmaya başladığını, mevcut yavaşlama ile farkın bu hafta yüzde 2'de yatay kalabileceği bir eğilim gördüklerini de belirtiyorlar.

Piyasalar ikinci turu bekliyor

Piyasalar seçimlerde ikinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklandı