Döviz büroları kepenk indirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son düzenlemesine tepki gösteren döviz büroları, kararı kepenk indirerek protesto edecek.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarına yönelik yeni düzenlemesini protesto amacıyla, 4 Kasım saat 11:45'te geçici süre kepenk indireceklerini açıkladı.

"ŞİRKETİMİ KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Bloomberg HT yayınına katılan Çabuk, düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım."





BAKANLIĞIN DÖVİZ BÜROLARI HAKKINDAKİ DÜZENLEMESİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.