Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri değişti

Döviz bürolarının faaliyet izni başvurularında ödeyecekleri ücretler, 4 faaliyet bölgesi için farklılaşarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik ile döviz bürolarının (yetkili müesseselerin) kuruluş, şube açma, faaliyet, gözetim ve denetimlerine yönelik esasların düzenlendiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu düzenlemelerle döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konularında, kurumsal yönetimlerinde ve diğer bazı yükümlülüklerinde değişiklikler yapıldı.

İZİN BAŞVURU ÜCRETLERİ 2 İLA 6 MİLYON LİRA ARASINDA

Yetkili müesseseler için belirlenen 4 faaliyet bölgesine ilişkin izin başvuru ücretleri farklılaştırıldı. Bu ücretler 2 ila 6 milyon lira arasında değişiyor.

DÖVİZ BÜROLARININ ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI ARTIRILDI

Tebliğ değişikliğiyle A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi.

Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022'ye kadar süre verildi.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ İZNE TABİ

Ayrıca, döviz bürolarının tüm hisse devirleri ile aynı faaliyet bölgesi dışında yapacağı adres değişiklikleri izne tabi hale getirildi.

İDARİ PARA CEZASI FAALİYET İZNİ İPTALİNE DÖNÜŞTÜ

Tebliğ kapsamında daha önce doğrudan faaliyet izni iptali gerektiren bazı hususlar, sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla öncelikle idari para cezası uygulanması ve düzeltilebilmesi mümkün olan hususlarda süre verilmesi, ancak tekerrürü halinde faaliyet izni iptalinin uygulanması şeklinde değiştirildi.