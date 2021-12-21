Dövizdeki düşüşü fırsata çevirenler var

İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından bu sabah döviz kurlarındaki düşüşü fırsata çevirmek isteyenler döviz kuyruğuna girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ekonomiye ilişkin yeni yol haritasını anlattı, bir anda döviz kurları yerle bir oldu.

18’lere kadar çıkan dolar, 12’ye düştü, euro da ona eşlik etti.

Doların düşmesiyle de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına gitti.

Döviz bozdurmaya çalışanlarla, almak isteyenler arasında kısa kısa tartışmalar yaşanırken; büroların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Döviz kuru düştü, vatandaşlar dolar almak için sıraya girdi VİDEO

“YUKARI ÇIKINCA BOZUYORUZ, AŞAĞI İNİNCE ALIYORUZ”

İstanbul'daki döviz bürosu önünde kendisini görüntüleyen kameraya yönelen bir kadın ise önce “Hayırdır, niye çekiyorsunuz?” dedi, sonra derdini anlattı.

Döviz almaya geldiğini söyleyen kadın, “Yukarı çıkınca bozuyoruz, aşağı inince alıyoruz. Şimdi alacağım. Bir ay önce almıştım, bozdum, tekrar alıyorum.” dedi.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu