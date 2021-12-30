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    Döviz mevduatı arttı

    Dövizin düştüğü geçen haftanın verilerine göre döviz mevduatı, 265 milyar 603 milyon dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:31
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    Döviz mevduatı arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 24 Aralık ile biten haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

    DÖVİZ MEVDUATI 1 MİLYAR 458 MİLYON DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "kur korumalı TL mevduat" ürününü duyurduğu, dolar/TL’nin 18,36 lira seviyelerinden 10,25 liraya kadar gerilediği geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 458 milyon dolar artış gösterdi.

    DÖVİZ MEVDUATI 265,6 MİLYAR DOLAR OLDU

    Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 265 milyar 603 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 974 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

    Döviz mevduatı arttı #1

    TARİHİ SEVİYE

    Böylece döviz mevduatı, "kur korumalı TL" mevduat ürününün uygulamaya girdiği geçen hafta döviz mevduatları tarihi en yüksek seviyesine çıktı.

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