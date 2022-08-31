Döviz-TL dönüşümünde oranı tutturamayan bankaların yükümlülüğü arttı

Merkez bankası kararına göre, döviz-TL dönüşümünde belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık (ZK) yükümlülüğü artırıldı, tüzel kişiler hesaplamaya dahil edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz hesabından TL hesabına dönüşümde belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğünü 2 Eylül'den geçerli olmak üzere artırdı.

Karar, artık şirketleri de kapsıyor

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğine göre, gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüşüm için uygulanan zorunlu karşılık sınırı, artık şirketler için de uygulanacak.

Bankaların artan yeni yükümlülük oranları

Düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranlarından düşük olanı; yüzde 10'un altında olan bankalar 5 puan yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar 3 puan ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.

Daha önce ilave zorunlu karşılıkların hesaplandığı dilimler yüzde 5'in altı ve yüzde 5 ile yüzde 10 arası olarak belirlenmişti.

Hesaplamayanların oranlarında TCMB esasları baz alınacak

Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için ise Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslar dikkate alınacak.

Uygulamaya nisan ayında geçilmişti

Reuters'in haberine göre, Merkez Bankası nisan ayında bankaların bilançoların varlık tarafına da zorunlu karşılık uygulamaya başlarken bazı TL ticari kredileri de ilk kez bu zorunlu karşılığa dahil etmiş ve bireyselde TL'ye dönüşümü düşük bankalara ilave ZK getirmişti.