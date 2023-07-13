Döviz ve altın fiyatlarında artış sürüyor! 13 Temmuz'da piyasada son durum Dün ABD enflasyonunun yıllık yüzde 3'e düşmesi ile birlikte dolar ve altın güçlendi. Bu gelişme, yurt içinde de piyasaların yükselmesine neden oldu.

AA Dün doların satış fiyatı 26,1500 lira, euronun satış fiyatı ise 29,0260 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, euro 29,1160 liradan güne başladı. Gün ortasında ise dolar 26,1528 liraya, euro 29,2161 liraya yükseldi. Sterlin ise 34,2342 liradan satılıyor. Altının onsu 1.959 dolar Altının onsu artışını sürdürerek değerini dünkü 1.923 dolarlık seviyeden 1.959 dolara taşıdı. Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise şöyle: Gram altın: 1.648 lira Çeyrek altın: 2 bin 723 lira Cumhuriyet altını: 11 bin 95 lira Tam altın: 10 bin 892 lira Yarım altın: 5 bin 446 lira