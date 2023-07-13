Döviz ve altın fiyatlarında artış sürüyor! 13 Temmuz'da piyasada son durum
AA

Dün doların satış fiyatı 26,1500 lira, euronun satış fiyatı ise 29,0260 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, euro 29,1160 liradan güne başladı.

Gün ortasında ise dolar 26,1528 liraya, euro 29,2161 liraya yükseldi.

Sterlin ise 34,2342 liradan satılıyor.

Altının onsu 1.959 dolar

Altının onsu artışını sürdürerek değerini dünkü 1.923 dolarlık seviyeden 1.959 dolara taşıdı.

Döviz ve altın fiyatlarında artış sürüyor! 13 Temmuz'da piyasada son durum

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'daki fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.648 lira

Çeyrek altın: 2 bin 723 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 95 lira

Tam altın: 10 bin 892 lira

Yarım altın: 5 bin 446 lira