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    Döviz ve altına ekim ayı enflasyon verisinin etkisi

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artışla yıllık enflasyon yüzde 85,51 olurken açıklanan verinin piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:45
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    Döviz ve altına ekim ayı enflasyon verisinin etkisi

    Enflasyon verisinin ekimde yüzde 85,51 olarak açıklanmasının ardından, serbest piyasada dolar yüzde 0,05 oranında artarken, euro yüzde 0,46 oranında ve sterlin ise yüzde 1,17 oranında azaldı.

    En son duruma göre dolar 18,6269 lira, euro 18,2015 lira  ve sterlin ise 21,0010 lira oldu.

    Ons altın fiyatı, yurt içindeki enflasyon verisinden bağımsız olarak, günün başlangıcında 1.635 dolarken, 1.623 dolara geriledi.

    Döviz ve altına ekim ayı enflasyon verisinin etkisi #1

    Altın fiyatları düşüşe geçti

    İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının tümü inişe geçti. Buna göre altın satış fiyatları şöyle:

    Gram altın: 971 lira

    Çeyrek altın: 1.605 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 541 lira

    Tam altın: 6 bin 422 lira

    Yarım altın: 3 bin 235 lira


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