Döviz ve altına ekim ayı enflasyon verisinin etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artışla yıllık enflasyon yüzde 85,51 olurken açıklanan verinin piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor.

Enflasyon verisinin ekimde yüzde 85,51 olarak açıklanmasının ardından, serbest piyasada dolar yüzde 0,05 oranında artarken, euro yüzde 0,46 oranında ve sterlin ise yüzde 1,17 oranında azaldı.

En son duruma göre dolar 18,6269 lira, euro 18,2015 lira ve sterlin ise 21,0010 lira oldu.

Ons altın fiyatı, yurt içindeki enflasyon verisinden bağımsız olarak, günün başlangıcında 1.635 dolarken, 1.623 dolara geriledi.

Altın fiyatları düşüşe geçti

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının tümü inişe geçti. Buna göre altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 971 lira

Çeyrek altın: 1.605 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 541 lira

Tam altın: 6 bin 422 lira

Yarım altın: 3 bin 235 lira