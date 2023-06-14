Döviz yatar seyre geçti! Dolar/TL artışı sınırlandı ABD'nin enflasyonu düşüşe geçtikten sonra dolar/TL dengesi önce sınırlı düşüş gösterdi, ardından ise sınırlı yükselişle (yüzde 0,18) 23,6732 liraya geldi.

AA

Dün ABD'nin enflasyonu son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını da sabit bırakması bekleniyor.

Dün doların satış fiyatı 23,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4880 lira olmuştu.

Küresel anlamda yaşanan gelişmelerden sonra döviz artışının sınırlandığı gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6732 liradan, euro 25,5494 liradan güne başladı.

Dolar, 23,6732 lira

Serbest piyasada 23,6700 liradan alınan dolar, 23,6732 liradan satılıyor.

Euro 25,5494 lira

25,5030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5494 lira olarak belirlendi.

Sterlin 29,8961 lira

Sterlin serbest piyasada 29,8961 liradan satılıyor.