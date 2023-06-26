Döviz zirveyi zorladı! Dolar/TL 26 lira eşiğini geçti Dolar gün içinde 26 lirayı geçti. Günün kapanışında ise 25,7215 liraya geldi.

ensonhaber.com

Analistler, dövizin artışındaki nedeni; dünyadaki merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dolar talebini desteklemeye devam etmesi şeklinde açıklıyor.

Döviz güne yükselişle başlamalarının ardından Dolar/TL bayram tatili öncesi 26,05 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL 28,37 civarında işlem gördü.

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.

Günün kapanışında döviz fiyatları:

Dolar: 25,7215 lira

Euro: 28,075 yira

Sterlin: 32,8711 lira

Merkez'in sadeleşme adımları

Yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sonrası sadeleşme adımları takip edilecek.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik

Hafta sonunda Merkez Bankası, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.