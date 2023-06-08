Dövizde son durum! 8 Haziran Perşembe dolar, euro ve sterlin fiyatı Dolar/TL 2022 yılının Aralık ayından bu yana izlediği yatay seviyeyi kaybetti ve hızla yükselmeye başladı. Analistlerden, piyasanın beklediği bu yükselişin uzun sürmeyerek dengeleneceği tahminleri geliyor.

AA

Döviz güne rekor tazeleyerek başladı. Dolar sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,70 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü.

Dolar/TL, 6 Haziran'da en büyük yükselişini yaşadı ve bir önceki göre yüzde 7,7 artış gördü.

Serbest piyasaya bakıldığında bugün dolar düne göre yüzde 0,43 artışla 23,3558 liradan, euro yüzde 2,51 artışla 25,5716 liradan ve sterlin ise yüzde 0,38 ile 29,0973 liradan günden devam ediyor.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19,96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de toplam yüzde 17,2'lik yükseliş saptanmış oldu.

Analistler ne diyor?

Analistlere göre dövizdeki yükseliş bekleniyordu, seviyeler biraz daha artıktan sonra duracak. Analistler özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını ifade ederek, aslında bu makasın kapanmaya başladığını ifade ediyor.