Dövizdeki düşüşe bağlı olarak et ve süt fiyatlarında değişiklik bekleniyor

Dövizdeki düşüşün market ve raflardaki etiketlere yansımasını bekleyen sivil toplum örgütlerinden biri olarak SETBİR de değişiklik beklentisini aktardı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, son dönemde döviz kurlarındaki düşüş öncesi gerçekleşen hızlı yükseliş ve dalgalanmaların, ham madde, ambalaj, enerji ve lojistik gibi sektörlerde fiyat artışına neden olduğunu söyleyerek, "Sektörlerimizdeki yoğun rekabet de dikkate alındığında, döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak maliyetlerde ve fiyatlarda değişikliklerin olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

"SÜT VE ET ÜRETİCİLERİ OLARAK MALİYETTEKİ HER ARTIŞI FİYATA YANSITMADIK"

Bu durumun da et ve süt sektöründe tarladan çatala kadar olan tedarik zincirinin her halkası açısından zorluklara neden olduğunu vurgulayan Coşkun, sektörlerin yapısı gereği süt ve et sanayicileri olarak maliyetlerdeki her artışı fiyatlara yansıtmanın her zaman mümkün olmadığını bildirdi.

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ GERİ ÇEKİLDİ"

Coşkun, döviz kurundaki yüksek artışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerle geri çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bunu, sektörlerimizin önünü görmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Et ve süt sektöründe maliyetlerin büyük kısmının dövize dayalı olduğu göz önüne alınırsa kurlarda istikrarın kalıcı olması öngörülebilirliğin sağlanması açısından kritik önemdedir.

"ŞİMDİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ KAÇINILMAZ"

Sektörlerimizdeki yoğun rekabet de dikkate alındığında, döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak maliyetlerde ve fiyatlarda değişikliklerin olması kaçınılmazdır."