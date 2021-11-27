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    Dövizdeki manipülasyon iddiaları araştırılacak

    Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.
    • AA
    • 27.11.2021 - 20:17
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    Dövizdeki manipülasyon iddiaları araştırılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verdi.

    DÖVİZ KURLARINDA MANİPÜLASYON ARAŞTIRILACAK

    Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

    Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

    Dövizdeki manipülasyon iddiaları araştırılacak #1

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