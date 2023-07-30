Dövizden TL'ye dönüşümde faiz ve kar paylarına kurumlar vergisi uygulanmayacak Bankacılık sektöründeki vergi uygumanaları için yeni bir karar daha açıklandı ve TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme getirildi.

AA

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını TL'ye çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması 30 Haziran 2023 itibarıyla uygulanacak.

Kararla birlikte söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurumların yabancı paralarının TL'ye dönüşümü destekleniyor

Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu yöntemle elde edilen Türk Lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.