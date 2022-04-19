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    Dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğü TL olacak

    Dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğünün TL olarak yerine getirilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
    • 19.04.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 09:41
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    Dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğü TL olacak

    Türk Lirası'nın değerini artırmak için yeni bir kararı daha imza atıldı.

    Alınan yeni kararla birlikte, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğü TL olarak yerine getirilecek.

    Ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden olacak

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan döviz cinsinden ya da dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutuldu.

    Reuters'in haberine göre, önceki uygulamada bu ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabiliyordu.

    Dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğü TL olacak #1

    Bazı sözleşme bedelleri döviz cinsinden karşılanabilecek

    Düzenlemeyle ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesine imkan tanındı.


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