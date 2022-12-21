Dr. Alper Özbilen'den ATO'ya ziyaret

Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi, Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

Ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürsel Baran, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin yerli ve milli mücadelesine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ayşe Türkmenoğlu'ndan "hoş geldin" mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Türkmenoğlu da, Dr. Özbilen'in ziyaretine dair şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin saygıdeğer iş insanı Alper Özbilen beyefendiye aramıza hoşgeldin diyoruz."