DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor

Tarıma yönelik arazi toplulaştırma projeleri, üretimde verim artışına hizmet ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde uygulamaya aldığı arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerine devam ediyor.

SUYA ERİŞİM İÇİN

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ, inşa ettiği baraj ve göletler başta olmak üzere depolama tesisleri ile çiftçilere sulama suyu sağlarken, onların suya rahatça erişebileceği farklı projeleri de hayata geçiriyor.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ SÜRÜYOR

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin’de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) projelerinin uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

"KAMULAŞTIRMA MALİYETLERİ AZA İNDİ"

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığını vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve sulama kanalına kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Daha az iş gücü ile maliyetler azalır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."