DSİ yatırımları sayesinde 43 bin 350 dekar alan sulamaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ tarafından yapılan yatırımlarla Çankırı’da 13 bin 350 dekar, Çorum’da ise 30 bin dekar alan sulamaya açıldı.

Kuraklıkla baş edebilmek, tarım alanlarını daha verimli hale getirebilmek için sulamaya yapılan yatırımlar ülke çapında önem kazandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) son yıllarda geliştirerek uygulamaya koyduğu modern sulama projeleriyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışları destekliyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, diğer yandan yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

YATIRIMLAR ÇANKIRI VE ÇORUM'DA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Tımarlı Sulaması inşaatında Çankırı ilinde 13 bin 350 dekar, Çorum ilinde 30 bin dekar toplam 43 bin 350 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını, projenin tamamının bitirilmesi ile ise toplamda 77 bin 50 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını aktardı.

“EKONOMİYE 77 MİLYON 50 BİN LİRA KATKI”

Yıldız, projenin yüzde 79’luk kısmı tamamlandığını belirterek “Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 77 milyon 50 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır.” açıklamasını yaptı.