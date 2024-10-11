DTÖ, artan jeopolitik gerilime karşı uyardı

AA

Küresel piyasalarda jeopolitik çatışmaların tırmanmasının, enerji maliyetleri ve nakliye rotalarını etkilemesinden korkuluyor.

Dünya genelinde düşen enflasyonun büyümeye katkı yapması beklentisi de devam ediyor.

Küresel mal ticaretinin bu yıl kademeli toparlanma göstermesi beklenirken, Orta Doğu başta olmak üzere artan jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin ticaretteki büyüme için aşağı yönlü risk oluşturduğu bildirildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikler raporunun güncellemesini yayımladı.

Buna göre, küresel mal ticareti bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi. Bu artış, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının 2023'te neden olduğu yüzde 1,1'lik düşüşün ardından yaşandı.

KÜRESEL TİCARETTE YÜZDE 2,7 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Küresel ekonominin ise bu yıl ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceği öngörülüyor. DTÖ ekonomistleri küresel mal ticaretinin bu yılın tamamında yüzde 2,7 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, nisanda yayımlanan rapordaki yüzde 2,6'lık tahminden biraz daha yüksek seviyede bulunurken, ekonomistler dünya mal ticaretinin 2025'te yüzde 3 artacağını tahmin etti.

Ancak DTÖ, artan jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin küresel ticaretteki büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

MAL TİCARETİ EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKELER

Rapora göre, bu yılın ilk yarısında mal ihracat ve ithalatı en fazla büyüyen ülkeler arasında Vietnam, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinin yanı sıra, Paraguay, Kosta Rika ve Brezilya gibi ülkeler de yer aldı.

ABD ve Çin'in ihracatı sırasıyla yıllık bazda yüzde 2 ve 4 artarken, her iki ülkenin de ithalatı bu dönemde yüzde 3 büyüme kaydetti.

İSRAİL'İN TİCARETİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

Yılın ilk yarısında İsrail'in mal ihracatı yıllık bazda yüzde 6 ile keskin düşüş gösterirken, mal ithalatındaki yüzde 9'luk gerileme de dikkati çekti.

Bu dönemde büyük Avrupa ekonomilerinin ihracatlarında ılımlı düşüşler, ithalatında ise daha büyük daralmalar görüldü. Almanya'nın ihracatı yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2, ithalatı yüzde 6 geriledi. Benzer şekilde Fransa'nın ihracatı yüzde3, ithalatı yüzde 7 geriledi.

ASYA'NIN İHRACATI BU YIL DİĞER TÜM BÖLGELERDEN HIZLI BÜYÜYECEK

Bu yılın tamamında bölgesel bazda Asya'nın ihracatının diğer tüm bölgelerden daha hızlı büyüyeceği ve yüzde 7,4 artacağı tahmin edildi.

Bunu yüzde 4,7 ile Orta Doğu, yüzde 4,6 ile Güney Amerika, yüzde 4,5 ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, yüzde 2,5 ile Afrika, yüzde 2,1 ile Kuzey Amerika izlerken, Avrupa'nın ihracatı yüzde 1,4 daralacak.

İthalat tarafında ise en hızlı büyüme yüzde 9 ile Orta Doğu'da beklenirken, bu artış Güney Amerika'da yüzde 5,6, Asya'da 4,3, Kuzey Amerika'da 3,3, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde 1,1 ve Afrika'da yüzde 1 seviyesinde olacak. Bu yıl Avrupa'nın ithalatı ise yüzde 2,3 düşecek.